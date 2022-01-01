華平路為安平區南北向主要通勤要道，今年將執行拓寬，預計明年下半年完工通車。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

向來為台南觀光熱點的安平區，受限舊城區道路規畫，民權路到安平路段西側110公尺束縮為僅15公尺，屬地方長期交通衝突危險瓶頸路段，假日更常見車流壅塞，台南市政府向營建署爭取華平路拓寬工程1.43億元經費，編列1800萬元拓寬建平八街，可望打通安平交通任督二脈。

台南市積極發展安平區觀光，為打通安平交通任督二脈，南市府近期爭取營建署經費，華平路拓寬工程（安平路至民權路)）獲營建署核定1.43億元，預計上半年開始工程規畫設計及用地徵收，明年下半年完工通車。另也編列1800萬元計畫拓寬建平八街束縮道路，條道路同時拓寬，為安平觀光更添經濟效益。

工務局指出，未來完工後，除可完善台南市主要計畫道路系統及串聯周邊交通路網，也可作為安平舊城區另一條聯外道路環狀系統，提供安平區車流快速連通到台17線，提升安平運河兩側產業及觀光之交通運轉效能。

工務局表示，華平路北側聯接民權路四段，南側聯接安平路，皆為進出安平舊城區主要東西向道路，假日觀光車潮多，現況於民權路至安平路段西側110公尺束縮為僅15公尺，尖峰時段常造成望月橋與華平路聯接段周邊縱橫向道路車輛回堵，工務局規畫拓寬瓶頸路段寬度為23公尺，將改善因道路及路口線形不佳，影響行車視線及汽機車排擠所致事故。