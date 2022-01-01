長榮海運獲利大爆發，豪撒40個月超狂年終其來有自，因為第4季貨櫃運價飆不停，上海出口貨櫃運價指數SCFI在31日封關日，一舉漲破5000點大關，收在5046.66點，再改寫歷史新高。目前各航線運價持續維持高檔，投資人仍需留意兩大變數，一是全球大型航商2月運價凍漲結束；二是美西碼頭工人2022年6月底換約，若談判破局，恐引發怠工或罷工，塞港惡夢將更慘烈。

貨櫃運價沒有最高、只有更高，儘管SCFI運價指數前年已飆漲一波，但2021年多頭一路暴衝，全年上漲81.33％、收在5046.66點。其中遠洋線運價第四季先蹲後跳，也預告2022年貨櫃海運易漲難跌。

在美西持續塞港影響下，SCFI美西線每40呎櫃運價，這一年來上漲91.16％、收在7,681美元，12月以來逐周創高；美東線每40呎櫃運價這一年來，更翻倍上漲144.85％、收在11579美元，已連漲五周；歐洲線每20呎櫃年漲89.46％、收在7,751美元，周樣連漲五周。

由於各航線運價持續維持在歷史高檔，法人看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海2022年營運表現，即使國際航運塞港問題下半年得到紓解，但物流需求刺激下，運價難以大幅下降，貨櫃三雄估計2022 年上半年單季 EPS 保有15元以上水準，越接近明年首季召開董事會宣布股息，三雄股價會越有衝刺力。

工商時報報導，受外界矚目的運價，除了塞港、疫情問題難解，支撐高運價，另有兩大變數值得關注，一是、2022年2月全球大型航商馬士基、達飛、赫伯羅特等結束凍漲，後續運價可能隨季節性轉強，再掀波瀾；再者，美西碼頭工人2022年6月底換約，若合約談判破局，恐將引發怠工甚至罷工，塞港將更嚴重。

前述兩大因素，將促使製造業、零售業等客戶提前拉貨，推升旺季提前到來，第一季可望淡季不淡，即使美西碼頭工人怠工、罷工警報解除，下半年勢將狂補庫存，挽救銷售旺季。