Omicron變種病毒肆虐，加以FED飛鷹急衝，使美股四大指數連續2個交易日收黑，台股亦受到波及。市場波動之際，觀察國內7大官股在近日的買超個股，仍以績優龍頭股為主，包括中鋼(2002)、中信金(2891)、台積電(2330)、陽明(2609)、緯創(3231)、神基(3005)、聯發科(2454)、南亞(1303)、長榮(2603)、環球晶(6488)等。

除了參考官股的買超資訊外，下周有2檔優質股將除息，亦可作為穩健息收投資標的。大立光(3008)於1/12除息，配息31.16元，預計在2/10發放股利；中美晶(5483)將在1/13除息，配息3.5元。

市場預期聯準會緊縮步調可能加快，美股四大指數連續2個交易日收黑，美國十年期公債殖利率則大幅揚升至1.7%之上，接近2021年4月以來的高點。因美債殖利率與實質利率攀升，投資人對價值面較高的成長股或有疑慮，獲利了結賣壓出籠。

凱基投信分析，觀察實質利率走揚，反映資金收緊與景氣好轉，呼應多數官員認為美國經濟朝向最大就業目標快速前進，就基本面來說，目前並非由多轉空的訊號。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，近期歐美等國確診案例再度攀高，但重症比例相對低，未使醫療量能出現惡化跡象，因此市場普遍預期各國政府應不會推出進一步的封城及外出禁令，對經濟影響程度自然相對有限；但Omicron病毒變異株眾多，在先前耶誕及新年假期歐美移動人數大增的情況下，疫情恐將出現新變數；而疫情的發展又將牽動經濟數據，可能進一步影響聯準會決策。不過，若後續通膨壓力趨緩，將緩解近期聯準會偏鷹派的貨幣政策壓力，屆時將有利於風險資產的反彈。