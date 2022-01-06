亞系外資指出，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）衝破5000點，2021年以歷史新高點作收，塞港持續及運價上漲，貨櫃航商2022年獲利將持續上漲，點名買進馬士基、中遠海控、長榮(2603)及海豐國際，長榮目標價為185元。

亞系外資最新出爐報告表示，SCFI持續上漲，在淡季中第四季運價平均漲幅8％，預期2022年和2021年相同，塞港狀況將持續下去，預估到第三季運價都將持續維持高檔。主要原因包括：Omicron進一步增加不確定性；進出口貨物持續增加，中國農曆年前的需求都相當強勁；而美國庫存仍遠低於新冠肺炎發生前夕的水準，即將展開營運商與碼頭工人的勞資合約協商，也恐怕帶來影響。

此外，包含COSCO、ONE及ZIM都已通知客戶，將從2月1日起調漲亞洲至美國的綜合費率附加費，每40呎櫃調漲1000美元，長榮跟HMM每40呎櫃也調漲1000美元，冷凍櫃更調漲2000美元。

外資報告認為，貨櫃航商今年獲利將持續提升，並調升今年獲利目標，其中，長榮目標價185元，預估還有29.8％的上漲空間。