警方優勢警力趕到，及時壓制KTV門口聚眾鬥毆的民眾。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

許多年輕人選在元旦假期到KTV飲酒歡唱，卻因酒後口角起爭端，南紡賓士KTV2日凌晨4時55分爆今年首起KTV聚眾鬥毆，吳姓酒客出場時，在電梯內酒後揶揄李姓男子在內的另一群人，竟在門口引發11人混戰，警方及時到場壓制，全部依照聚眾鬥毆移送台南地檢署偵辦

26歲吳姓男子約4名朋友到南紡賓士KTV歡唱，直到2日凌晨近5時結帳返家，位在9樓的店家僅靠兩座電梯出入。

吳男一行4男1女共5人，3人先下樓，他與另名友人乘坐電梯時，電梯內有另一群李姓男子在內的10人共乘，雙方皆有飲酒。吳男因酒醉，在電梯內意有所指的揶揄對方「我跟一群白癡一起坐電梯」，此話一出，已讓對方感到不悅，但尚未引爆衝突。

一群人抵達門口後，吳男與樓下等候的同行友人會合，竟再說一次「我剛跟一群白癡坐電梯」被對方聽見，引發李男憤怒，上前質問「你在供三小」隨即互相叫囂，引發徒手鬥毆。

吳男一方有4人動手，李男一方有7人動手，警方接獲報案，立即以無線電呼叫警力支援到場，一群人打得興起，見警到場仍持續互毆不願罷休，警方以優勢警力制服鬧事共11名嫌犯，帶回警局。兩方人馬僅輕傷未送醫，皆未提告傷害，警方另依照聚眾鬥毆將全案參與者移送台南地檢署偵辦。

元旦假期還沒結束，台南市KTV爆首起聚眾毆打，警方表示將加強夜店相關場所臨檢，遏止酒客滋事。

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