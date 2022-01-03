大陸深圳2020至2035年新一波的國土空間整體規劃已有項目開始執行收地階段，還有更多的項目在不久的將來，經政府審閱完成後也會開始執行。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良提醒，被劃入項目的台商應先檢視自身營運狀況，決定是否需要提前將產能分散到其他地方，政府也會對工廠搬遷給予補償，但補償條件就要考驗台商的談判技巧，建議台商可諮詢專業人士，以提早因應並做最有利的安排。

段士良表示，這類所謂「土地整備利益統籌」項目，基本上就是由當地政府牽頭，將劃定區域內的住房、商場及工業用地一起改造，創造出的利益大家共同分享，雖然政策主要是以不能自由移轉的集體用地為主，但是當地政府常會基於規劃的完整性，將附近已經出讓的國有土地也一併納入。

段士良補充，這類項目通常都是在比較老舊地區，區政府為了地方更新發展而自行或委由開發商發起，有點類似台灣的公辦都更，只是這類公辦都更不限於住房，而是連同工業及商業不動產一起更新，之後取得的不動產使用年限都可以重新起算。

不過既然類似公辦都更就有利益分配的問題，集體用地跟國有用地價值不同，住宅、商場跟工廠的價值也不同，就更不用說各自所在位置優劣也會影響價值。他表是不少外商不瞭解利益統籌分配的相關規定，在市場訊息混亂以及對自身權益不了解的情況下，經常無法作出最有利的決定。