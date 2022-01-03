疑酒後起口角 桃園6旬男持園藝鏟活活打死友人 15:432022/01/03 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大園訪友生細故 6旬男持園藝鏟打死友人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 62歲陳姓男子2日前往桃園大園訪友，豈料雙方疑似酒後發生爭吵，陳男竟持園藝鏟打死67歲謝姓友人，警方獲報後將陳男依殺人罪嫌送辦，並報請檢察官相驗釐清謝男死因。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 木曜女神億級上班族男友曝光 街頭交纏全被拍經紀人回應了 新莊男與妻行房「馬上風」暴斃 4天前才打第二劑BNT #訪友 #園藝 #口角 #友人 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「勸不動他」高雄BMW男酒駕毀1家4口 同車友人也慘了 10:212021/12/27 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 11:592021/12/30 社會 嘉義婦半裸陳屍檳榔園 酒友認：尾隨性侵遭拒持木棍打死 07:582021/12/27 社會 桃園區農產加值打樣中心 在地特色農產加工品大集合 11:202021/12/28 寶島 后豐大橋女教師命案 纏訟19年更一審再判男友無罪 12:162021/12/30 社會 醉男耍帥逞勇喊「我沒醉」載她回家 下秒撞進公園四輪朝天 13:372021/12/27 社會 嘉義富商擄人勒贖3000萬元案 4名共犯判刑與求刑落差大 19:162021/12/28 社會 借不到機車 逆子拿電鍋打死老母 04:102021/12/28 社會新聞 台中逆子借機車遭拒 拿電鍋痛毆母15分鐘活活打死 11:582021/12/27 社會 父勤儉供養碩士女遭殺 母：最好判死 04:102022/01/01 社會新聞 才見完朋友 北市男突墜樓身亡 險壓到路人 17:492022/01/01 社會 社會熱門新聞 羨慕長榮海運40個月年終？律師突破盲點：不如找年均10個月的 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 海匯國際投資期貨吸金破億元 警逮51歲女主嫌等12人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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