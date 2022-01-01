北市復興南路一段元旦下午4時23分，發生一起墜樓意外，一名45歲陳姓男子自大樓墜落，頭部重創明顯死亡，並波及到一名40歲陳姓男路人，所幸陳男意識清醒，無明顯外傷，飽受虛驚一場。

警方調查，死者的友人住在該棟大樓，陳男疑似前往訪友，目前正調查釐清陳男墜樓原因與案發過程中。

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