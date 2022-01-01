才見完朋友 北市男突墜樓身亡 險壓到路人 17:492022/01/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市大安區復興南路一段1日下午發生男子墜樓事件，男子當場死亡。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市復興南路一段元旦下午4時23分，發生一起墜樓意外，一名45歲陳姓男子自大樓墜落，頭部重創明顯死亡，並波及到一名40歲陳姓男路人，所幸陳男意識清醒，無明顯外傷，飽受虛驚一場。 警方調查，死者的友人住在該棟大樓，陳男疑似前往訪友，目前正調查釐清陳男墜樓原因與案發過程中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 台北101跨年採3階段管制 交通疏導一次看 中油林園廠又爆意外 工人墜樓亡 #台北 #墜樓 #大安 #輕生 #復興南路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022台北市長選戰 國民黨內部民調曝光 蔣萬安最大假想敵是「他」 08:502021/12/31 政治 房東市場恐不再 商辦中長線租金漲勢鬆動 04:102022/01/01 財經要聞 中油林園廠工人3樓墜下慘死 同事驚見他倒血泊中嚇壞 10:422021/12/31 社會 柯文哲任內最後一次跨年 感謝萬華抗疫守住台灣 04:172022/01/01 生活 載客量較去年大減55萬人 北捷元旦跨年24小時疏運202萬人 15:032022/01/01 生活 又是台北通！明起申請北市河濱公園須完成「金質會員身分認證」 11:482021/12/31 生活 北市社宅精進 弱勢居住規劃一房型設計 12:322022/01/01 區域情報-台北 圖輯》台北101跨年煙火秀 360秒1.6萬發迎接2022美圖一次看 23:002021/12/31 生活 林智堅將直攻台北市長？港媒曝「雙帥對決」蔣萬安勝算 15:242021/12/31 政治 朱立倫喊2022是國民黨戰鬥年 侯友宜：大家要相互體諒包容 08:582022/01/01 政治 2022綠營若推他選台北市長 黃暐瀚：蔣萬安就笑了 17:482021/12/31 政治 社會熱門新聞 台中夜店「多人混戰」影片曝光！ 8男暴氣開打 通通被送辦 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 清潔隊駕駛疑昏厥連撞7輛機車 送醫後宣告不治 - 社會 離譜！丈夫猥褻小姨子 妻不救妹妹還助脫衣讓他性侵 - 社會 殺父碩士情侶親密合照曝！ 家屬再出面還原「沒聲請保護令」始末 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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