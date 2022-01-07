台北寒舍艾美酒店搶攻國旅市場，即日起至3月31日止推出「午後盛宴」住房專案，週一至週四入住豪華客房，每房每晚4329元+15.5％，住房贈送探索廚房下午餐2客，等同於房客現省2838元，可以大啖龍蝦、鮮美海鮮、手工比薩與夢幻甜點，房客可提前至下午2點住房，享受午後好「食」光，體驗時尚又超值的輕旅行。

寒舍艾美酒店「午後盛宴」住房專案適用於高雅的豪華客房，大面落地窗景白天享受陽光灑落，晚間則可眺望都市璀璨迷人的夜景。專案不但讓旅人提前入房，而且入住當日免費贈送探索廚房下午餐吃到飽，另外，客房電影可無限觀賞，享受假期的精彩時刻，同時，也可以體驗艾美會館的健身房與游泳池，讓貴賓運動健身、煥活精神。除此之外，為體恤南來北往的旅客，即日起，台北寒舍艾美酒店結合高鐵購票優惠，凡透過酒店線上訂房網站下訂並入住，即可以8折優惠價格加購高鐵車票。

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」，靈活揮灑世界食材，華麗展演異國饗宴！下午餐豪華再升級，特別推薦人氣招牌「爐烤牛肉」與老饕們最愛的奢華好味「清蒸龍蝦配蒜味奶油醬」、天冷適合溫潤進補的「麻油蝦」、具異國風情的新鮮美味「泰式現流蟹」，以及「義大利手工比薩」等。另外，夢幻甜品更是少女們的最愛，猶如珠寶櫃般精緻陳列的「甜點區」，蛋糕、奶酪與生乳捲繽紛閃耀，令人食指大動，甜點區也會隨著季節變化出不同的甜心美味，目前祭出草莓季，包含「草莓起司蛋糕」、「鮮莓水果塔」與「雪莓娘」…等，濃郁迷人滋味幸福滿分。