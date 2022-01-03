雲林縣二崙鄉中山路3日1輛賓士車與聯結車發生衝撞，男姓駕駛被卡在駕駛座沒有生命跡象，1名女乘客衝破前擋風玻璃卡在引擎蓋上重傷意識清醒、另1名男乘客重傷意識模糊，分別送醫急救中。

雲林消防局3日下午3點10分獲報，二崙鄉中山路388號前發生重大車禍，到場後發現1輛賓士車撞上聯結車側邊，25歲林姓男駕駛到院前沒有生命跡象，送雲林基督教醫院；副駕駛座29歲印尼籍女移工，卡在前擋風玻璃重傷意識清醒送若瑟醫院；後座約40歲男子重傷意識模糊，送雲林基督教醫院。