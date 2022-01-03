人稱「小傑」的屏東縣獅子鄉排灣族的教師曹詩傑，他為了推廣原民文化，邀集樹德科大原住民學生從種小米開始，他帶著原民生在「原民月」活動播種耕耘、除草、施肥、灌溉、製作趕鳥器，期盼收成之日。

小傑是樹德科大校友，他在畢業後到社會歷練了一番，於3年前回到母校的原住民族學生資源中心服務，籌辦原住民學生的相關大小事務。由於經費不多，小傑「校長兼撞鐘」，幾乎大小事一肩扛。

今年33歲的小傑有感於原住民文化正在一點一滴的式微，因此，他建議校方將今年的活動從「原民周」改成「原民月」活動，並帶領學生到屏東三地門鄉舊大社部落學習傳統小米耕作。因為他覺得要讓原民文化在校園深耕，必須從文化故事的脈絡著手，才能與這片土地做連結。

小傑說，經過學習，他得知小米的種類有上百種類別，其在傳統料理的多樣性、小米掛飾與在祭典的作用等都相當多元，可規畫講座與DIY手作課程，透過做中學，讓與會者多了解原民文化。

對於推廣原民文化，小傑坦言，這並不容易。原住民各族與漢族、新住民等在文化上、生活用語就有一些差異性，小傑希望透過雙方的認識與了解，讓大家能更包容地去看待彼此的文化，欣賞不同文化的美感。

去年的新冠肺炎疫情，也衝擊到原民文化的推廣，透過「原民月」活動，大家可以重新聚在一起，雖然許多場合還要戴口罩，但小傑盼透過原民祭典，讓祖靈的祝福幫助大家度過難關。