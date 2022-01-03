超晃！17:46規模6地震 台北宜蘭最大震度4級

今天稍早17時46分花蓮縣外海出現規模6.0地震，為今年第一起有感地震，幾乎全台有感，許多民眾大喊「搖超大」。中央氣象局地震測報中心指出，不排除兩天內有規模4-5餘震。

【LIVE直播】上下跳左右搖！6.0強震全台有感 地震中心說明｜2022.01.03

根據地震測報中心資料指出，本起規模6.0地震震央出現在花蓮縣政府東方56.7公里 ，位於台灣東部海域，地震深度19.4公里。震度方面，宜4、北4花3中3竹3桃3彰3投2東2苗2嘉2雲2高1南1屏1澎1。

地震測報中心主任陳國昌表示，該起地震不算是隱沒帶地震，但起因卻受板塊隱沒引起，是板塊隱沒過程推擠上方板塊造成破裂與變形，因此出現地震，在該地區並不少見。

陳國昌指出，該起地震為今年編號01地震，第一起就達到規模6.0，不排除兩天內有規模4到5餘震，但數量不會多，民眾不必太膽心。

至於為何這次沒有收到國家警報簡訊？陳國昌說，這次震央位於外海較遠的位置，外海測站非常少，都是等震波上岸後才收到距離、深度、規模等資訊，也才會推估震度，當時針對宜蘭與花蓮推估震度只有3級，而較遠的台北預估震度不會超過3級，因此這次沒有發布災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)。