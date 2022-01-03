今(3)日傍晚5點46分，東部海域發生芮氏規模6.0的地震，宜蘭最大震度4級，比花蓮還搖，不少正在用餐的民眾，嚇到奪門而出，且台9線115.7K處南下車道，有1車輛底盤遭邊坡落石卡住，幸未造成人員傷亡。

這起地震震央位於花蓮縣政府東方56.7公里 ，東部海域地震深度19.4公里，幾乎全台都感受到搖晃，宜蘭縣武塔及宜蘭市震度都達到4級，且明顯左右搖晃約1分鐘，不少民眾在震後都直呼「頭暈了」。

住在宜蘭市5樓的李先生表示，自己當時正在看電視，一開始地震先是超級搖晃，之後即進入魔性晃動的節奏，晃到最後，都已經不知道是頭暈，還是還在地震。

由於搖晃明顯，傍晚6時7分許，南澳工務段獲報指出台9線115.750K處有落石傳出，現場有車輛底盤因捲入落石無法行駛，幸未傳出人員傷亡事故；宜蘭縣消防局派遣人員前往查看並通知警方前往交管，公路總局四區工程處工程人員也趕緊前往，隨後也排除落石，駕駛也將車輛駛離現場。