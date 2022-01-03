影》街頭連開6槍警匪片直擊 嫌犯踩油門「甩尾」險撞公車（翻攝畫面）

新北板橋文化路下午驚傳連續槍響，海山分局員警4時許盤查一輛違規自小客車時，車主拒絕受檢並且加速逃逸，2名員警當街開了6槍，監視器影片曝光。

從最新曝光的影像中可見，當時白色轎車在車道上加速倒車，擦撞到後方一輛休旅車，繼續踩油門急速倒車，並在懷德街口甩尾衝上人行道，儘管2名員警持槍針對車輪連開6槍，但車輛仍然逆向在文化路慢車道上加速逃逸。過程中，差點撞上一輛公車，周邊路人則是、騎士則是紛紛閃避。隨後警方在萬板橋下停車場尋獲該輛自小客車，並鎖定杜姓竊盜通緝犯涉案，晚間9時許已在中壢落網。

海山分局文聖所員警今日下午4時10分在板橋仁化街、懷德街口盤查1輛違停紅線的白色自小客車，詎料，該車駕駛不僅拒絕出示證件，且猛踩油門加速逃逸，員警立即騎車尾隨追捕。

逃逸自小客車先沿文聖街逃逸至文化路2段，在文化路2段548巷口時，遭前方停等紅綠燈的車輛擋住去路，該車隨即倒車衝撞另輛自小客車轉進懷德街口人行道，2名員警立即由兩側朝車輪連開6槍制止，左、右前胎及右後胎均已爆胎，但駕駛依舊頑抗，駕車轉回文化路逆向行駛到文聖街內逃逸。

警方隨後於4時53分循線在萬板橋下停車場尋獲該輛逃逸白色自小車，但駕駛已棄車逃逸，分局鑑識人員到場採證並擴大調閱監視器，追捕逃逸歹徒。

警方根據車牌通知車主到案說明，車主表示，該車已於去年12月初借予1名杜姓男子使用，警方清查杜男刑案記錄，發現他現因竊盜案通緝中，研判杜男涉案可能性甚高，警方動員警力追緝，晚間9時許循線在桃園市中壢區某宮廟內逮捕杜嫌。