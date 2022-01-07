通霄警分局在轄內銀行實施防搶演練。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局在轄內銀行實施防搶演練。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局在轄內銀行實施防搶演練。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局在轄內銀行實施防搶演練，順利逮捕搶匪。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

「春節要過好 防搶演練不能少！」通霄警分局鑑於年關將屆，現金流量較平時高出許多，為了提高金融機構員工緊急應變觀念與能力，警方日前邀集轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等財物聚集處所業者，在通霄鎮土地銀行實施的春節期間金融機構防搶演練，過程逼真，讓到場觀摩人士印象深刻。

通霄分局辦理的防搶演練，是模擬通霄鎮土地銀行發生1名持槍歹徒闖進，到營業櫃檯前對空鳴槍，脅迫行員交付現金，到手後立即騎乘機車揚長而去，分局勤務中心獲報調派警力趕往現場並拉起封鎖線，由偵查及鑑識人員開始進行查訪、調閱監視器及採集相關跡證，快速確認犯案車輛及研判逃逸方向後，指揮官分局長陳文彬指示各線上警力展開攔截圍捕，在鋪天蓋地的警網下，歹徒行經警方設立的攔截圍捕點，遭路面上設置的雞爪釘刺破車胎，現場員警見狀立即蜂擁上前，來個甕中捉鱉。

通霄分局分局長陳文彬表示，本次演練以過去國內發生的銀行搶案為借鏡，貼近現實狀況編排歹徒開槍行搶及脫逃路線，並透過不斷的演習，來增加金融機構自我本身的防衛能力。年關將近，各金融機構現金流量大，鄉親尾牙聚餐機會頻繁，警方除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作，也要求所屬警察同仁務必積極落實執行三大工作主軸，為鄉親營造平安、祥和、快樂的春節假期。