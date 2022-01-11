全長約一公里的員林市博愛路去年底柏油路面全部刨除重鋪，近日重新繪製道路標線，並在道路兩側白線以外，畫設汽、機車停車格，13日起正式實施路邊停車收費。（謝瓊雲攝）

員林市博愛路刨鋪新風貌；博愛路是連結員林市華成市場、第一公有零售市場間的重要街道，幾十年來有將近300攤流動攤販聚集，影響市容交通；公所去年配合傳統市場防疫，攜手警方清零取締引發攤商反彈，去年底乾脆將整條博愛路路面刨除重鋪，並在兩側畫設汽機車停車格，13日起正式實施路邊停車收費。

員林市華成市場、第一公有零售市場，是員林最具規模的傳統早市，2處市場僅相距約1公里，連接2市場的博愛路，早市時間直到中午時刻，擠滿流動攤販、人潮車潮，攤商大型放置大型帆布、層架和木棧板佔位擺攤，長年來形成路霸；民眾了方便採買，直接將汽機車駛進博愛路，不少市民更是直接隨處停放機車，嚴重影響市容交通。

去年新冠肺炎疫情嚴峻，全國實施第三級警戒期間，彰化縣政府加嚴管理全縣傳統市場，並要求地方公所落實流動攤販清零計畫；員林市公所結合警方強力取締，一度引發攤商反彈，耳語四起。

為管理博愛路通行秩序，員林市公所及警方合力清除博愛路二側堆置的木棧板、帆布架、層架等雜物，道路通行空間縮減，清運掉這些物品並拆除長年固著地面的帆布後，道路順邊寬敞許多。

然而，清零過後，去年9月疫情趨緩以來，幾經勸導、取締，攤販總是暫時銷聲匿跡，沒多久又故態復萌，令公所、警方都相當頭痛。流動攤商數度陳情打算自組管委會自治，但看在合法租用攤位的攤商眼中，直接當路霸做無本生意，總是感覺不太公平。

員林市公所指出，博愛路因多年未刨鋪，路面受損龜裂、凹陷及老化等問題，影響用路人、車安全，而道路附屬設施因建設發展及交維需求增設後，經年累月造成設施物過量、天際線雜亂影響市容景觀。

為維護道路安全品質及街道整體美觀，公所向內政部營建署爭取補助經費467萬元，將全長約1公里的博愛路全部刨除重鋪AC瀝青柏油路面，以達落實「人本、永續、效率、安全、減量」之目標。

公所指出，工程去年12月底完工，重繪道路標線，再兩側路旁新增畫設20格汽車停車格、52格機車停車格，經縣府核定後，將於1月13日起實施路邊停車收費，盼能符合市民用路人購物、停車需求。