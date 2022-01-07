每逢過年前夕，台南車站周邊街友增多，曾姓街友6日下午在車站前坐地休息時，遭路過的林姓街友誤踢腳部，曾男不滿起身怒罵，警方趕到時，更一度欲追打對方，警方予以告誡調停，雙方未提告各自離去。

台南市火車站周邊及東豐路地下道列冊街友42人，社會局每年春節前夕發送物資約136份。每逢歲末春節前夕，因台南市社會局及民間慈善團體會在附近發放便當、紅包、物資，吸引街友們會從各縣市前來聚集，等到年終發放物資大致結束，才回復平日數量。

58歲曾男長期在台南車站附近遊蕩，6日下午3時許正在火車站北側騎樓坐地休息，遭路過的30多歲林姓街友踢到腳，曾男認為受侵犯，立刻怒罵對方，雙方互起口角。

車站前民眾報警，警方到場時，曾男已拿起1支掃帚，見警員到場，更加盛氣凌人，大聲咆哮，作勢攻擊。

警員為排解糾紛，叫林男先離開現場，再告誡曾男，兩人最後未真正動手，曾男向警方承諾下次不會再犯。

警方表示，曾男是在地街友，過去就曾與人有過糾紛，報警排解，這次疑似不滿陌生的街友侵犯他的地盤，才會藉機口角，幸好未真正出現暴力行為。