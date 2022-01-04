台鐵近年接連發生傷亡慘重的重大事故，即便蔡總統宣示「不要懷疑政府改革台鐵的決心」言猶在耳，台鐵卻依舊天天出包，連新車EMU900都爆出有684件故障，令民眾對於台鐵改革幾乎從失望走向麻木。民眾黨立委邱臣遠呼籲，台鐵急需全面總體檢，同時改革需要由下而上的凝聚共識，並啟動公司化的整骨工程，重拾員工跟旅客的信心。

面對台鐵事故不斷，邱臣遠提出台鐵三大改革方向，首先是組織文化改造，首先要朝向企業化管理，從行為與觀念上建立嚴格的安全作業規範，以免空有SOP，人員卻無法精準落實。

第二是加強軌道基礎安全與工務安全。台鐵這幾年發生的重大行車安危，都是在於軌道與新車系統無法相容，新車速度快，但東部鐵路過彎多、彎度大，需大幅截彎取直，改善地基，才能提供台鐵行車安全的基礎。

第三則是引進新科學技術改善機電務安全。台鐵每天出車的列車妥善率與準點率，都需要機務、電務部門的精細檢修。但台鐵600輛城際列車及520輛區間列車新舊夾雜、車種繁複，在修檢上面臨不少挑戰。除簡化車種外，應引進新的科學技術改善機務電務，才能提升台鐵交控與行車安全。

此外，台鐵尚有高達四千億元的債務，政府若不承接這筆高額債務，台鐵不論企業化、公司化或民營化，都不可能就此起死回生。行政院長蘇貞昌雖承諾每年補助台鐵59億，但台鐵每年光是不斷累加的偏遠路線、小站、舊制退休金等支出就需50至65億，每年59 億甚至達不到損益兩平。倘若台鐵財務無法改善，台鐵員工當然會擔心公司化後權益受損。

邱臣遠呼籲交通部長王國材，既然承諾台鐵公司化的改革目標，台鐵就要從下到上啟動整骨工程，交通部應盡速召開台鐵公司化公聽會，傾聽專家學者意見，充分溝通凝聚改革共識。