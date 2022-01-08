新北市新店區某間汽車旅館8日發生旅客暴斃命案，警方勘驗現場。（民眾提供）

戶籍台東縣的余姓夫婦本月6日投宿新北市新店區某汽車旅館，今（8）日下午，31歲余男發現29歲江姓妻子叫不醒，驚覺已無生命跡象，送醫急救無效。警方獲報到場，初步未發現打鬥跡象，但屋內都是酒瓶；據救護人員指稱，去年12月也曾載送江女酒醉路倒就醫。警方現已封鎖線場勘驗，將報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，余姓夫婦從台東北上打工，本月6日入住汽車旅館，預計9日退房，今天上午余男曾叫太太起床，但叫不醒，余男起初以為太太在熟睡，故不以為意，至傍晚時，余男察覺有異，再查看時驚覺太太已無生命跡象，遂急電救護車將太太送醫。

余男向警方表示，太太喜歡喝酒，由於體重過重，有高血壓症狀，近1個月來太太疑似懷孕，但他們尚未去醫院檢查確認，房裡的5瓶紅標米酒空瓶則是太太這兩天喝的。

今天將江女送醫的救護人員到場時脫口而出「怎麼又是她」，員警詢問他是否認識江女，救護人員才說，上個月江女酒醉路倒也是他出勤，所以他一眼認出江女。

由於現場無打鬥跡象，江女身上亦無外傷，警方初步排除他殺可能，確實死因仍待檢察官相驗釐清。

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