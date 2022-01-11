警政署近日內將進行全台三線一星以上的高階警官大調動。預計在本月16日進行伊波人事調整，除了保警總隊長，另外還包括8個縣市局長，牽動至少30名以上三線一星以上層級警官異動。近來已有許多網路版異動名單在警界轉傳，但實際名單，將一警政署統一作業後，由部長及院長核定後才能見真章。

日前前雲林縣警察局長朱宗泰病逝，內定將由警政署行政組長李謀旺陞任。警政署公關室主任楊哲昌將陞任新竹縣警察局長。另外縣市新任局長，包括宜蘭縣警局長林新晃、新竹市警局長郭士傑、苗栗縣警局長陳武康、嘉義市警局長王文澤、嘉義縣警局長陳明君、花蓮縣警局長戴崇贒。

警政署警政委員，現任保二總隊長劉章遠、保三總隊長廖宗山將升任署警政委員。新任總二隊長，內定由嘉義縣警局長廖訓誠陞任、保三總隊長則由北市警局副局長李西河兩人陞任，其餘的保四、保五及保六總隊長也都將有異動。

較特殊的是，新北市警局刑警大隊長黃壬聰，這次內定調任警政署秘書室主任，也將是歷來最年輕的秘書室主任一職。主要是黃任聰在新北市大隊長任內多年，新北市發生的重大刑案均迅速破獲，且日前順利偵破台灣內陸史上最大毒品走私、新店咖啡商命案、永和區無頭分屍案等，特別受到拔擢。