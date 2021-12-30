高雄市26日發生一起酒駕肇事案件，黃姓駕駛酒駕撞上正在過馬路的一家四口，造成一死三傷的悲劇。高雄市政府展開取締酒駕大執法，以具體行動強力取締執法，達成嚇阻酒駕的效果。台北市議員羅智強透露，前總統馬英九在任時會要求警政署長當面向他報告「酒駕肇事的統計數字」，8年幾乎從不間斷。有一天他忽然對警政署長說：「你知道嗎？這數字每降個1，就代表拯救了2個家庭的幸福！」羅智強聽到這句話吃了一驚。

羅智強30日在臉書透露馬英九的一個小故事，指馬英九擔任總統時，每兩個禮拜，就會要求警政署長當面向他報告「酒駕肇事的統計數字」，8年來幾乎從不間斷。馬英九都會問「還有辦法再降嗎？」、「要怎麼樣，酒駕肇事致死的人數才可以再減少呢？」、「怎麼這個月增加了？原因是什麼？」每一次聽取治安簡報，都一而再的重覆以上的場景。

羅智強接著表示，有一天，馬英九忽然對當時的警政署長說：「你知道嗎？這數字每降個1，就代表拯救了2個家庭的幸福！」他被這句話一驚，每降1，不但無形地救了那個可能被害的家庭，其實也同時救了那個肇事者的家庭。

羅智強指出，從馬前總統2008年上任時，酒駕肇事致死948人高峰，在2016年卸任時下降到399人，共減少549人，代表政府祭出一連串的反酒駕措施，無形地拯救549個家庭。

羅智強接著指出，「酒駕肇事每降個1，就拯救2個家庭！」這句話可以提供總統蔡英文和高雄市長陳其邁好好的深思。杜絕酒駕，高雄加油。

網友表示，「真的希望執政者別滿腦子只有選舉跟政治利益，一般人只有平安活著的卑微願望，真心希望政治人物都能多想想。」、「支持唯一鞭刑，還要判殺人罪。」、「馬總統的小故事，人民身家安危的大事！」、「修法才是正道。」

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