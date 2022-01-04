國巨（2327）透過持續併購增強實力，展現出讓外資改觀決心，摩根士丹利證券盛讚國巨擁有完整產品線，提供客戶全面解決方案，已是被動元件領域的強者，並準備好迎接下一輪成長，終結保守觀點，升評「優於大盤」，並將推測合理股價拉高到600元。

國巨趁2017～2018年產業上行循環時，啟動自助轉型，併購多家企業以豐富產品組合，提供客戶一站式購足服務，並身兼經銷商與製造商（OEM／ODM／EMS）角色。目前看來，國巨轉型收到非常好的成效，其產品組合中原本標準化產品占比七成、高階產品占三成，但在併購KEMET之後，標準品比重降到25～30％，高附加價值的高階產品提高為70～75％，且目標2023年進一步提升至八成以上；摩根士丹利證券認為，國巨的轉型才在半路，前景精彩可期。

併購除了提升國巨的營收規模，大摩提醒，併購也帶來成本節省的綜效，國巨預計未來幾年內將把營業費用比例由現在的12.8％，控制到12％。

外資估計，國巨2022年每股純益49.28元，保持在與2021年相近的高位階後，2023年將再展現爆發力，大增近二成，來到58.26元。