1998年間擔台北縣議員的張金榮及王景源，分別收取廠商853萬元及210萬多元賄款後，讓其承包採購案並詐領議員補助款，一審將張及王各判刑10年、8年半，台灣高等法院更三審考量本案爭訟逾8年，依速審法減刑後，改判5年4月及3年8月。可上訴。

判決指出，張金榮、王景源任台北縣議員期間，收賄後交給宏傑公司林永青空白議員牋單，供其自行尋找受補助單位使用其議員補助款，將交付補助款金額3成之現金賄賂後，收取賄賂詐領補助款。

張金榮在他烏來住處與議會議員研究室，連續簽立空白議員牋單交予林永青使用，王景源也其在板橋服務處，連續交付已記載經費年度、補助金額及簽名或蓋章之議員牋單交予林永青使用，陸續取得林永青交付牋單補助金額3成之現金賄賂。

張金榮共收賄853萬890元，王景源收取210萬780元，林永青在取得2人同意後，以可代為爭取議員補助經費為由，向受補助單位招攬採購案後，承包並完成採購案後，向台北縣政府及公所請領撥款。