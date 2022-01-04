據大陸央視新聞報導，2022年北京冬奧會、冬殘奧會即將舉辦，大陸國鐵集團今天（1月4日）發佈了冬奧運輸服務保障措施。這些服務保障措施包括：嚴格落實北京冬奧會、冬殘奧會疫情防控總體方案，對京張高鐵清河、延慶、太子城、崇禮4個冬奧服務車站，自1月21日至3月16日實行為期55天的閉環和非閉環管理。對冬奧運輸服務專用車廂和專用列車，嚴格做好通風消毒等工作。

充分發揮京張高鐵聯通三大賽區的通道優勢，制定實施冬奧運輸服務方案，精心組織開好冬奧列車，在京張高鐵每日開行40對冬奧列車，在開、閉幕式期間還將增開冬奧專列，充分滿足冬奧服務保障需求。

適應冬奧運動員、工作人員、新聞媒體等不同群體需求，完成復興號智能動車組特殊需求改造。研發上線12306英文網站、英文客戶端及英文自助售票機，支持國外信用卡購票支付，增設冬奧專區票務服務功能，為冬奧會提供票務和服務保障。