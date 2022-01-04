南投縣埔里鎮臥龍洞古道跨年夜傳出1人吊掛死亡、1對情侶檔失蹤案，警消今（4日）尋獲失蹤郭男、王女遺體，同樣為吊死在樹上。巧合的是，王女的母親曾在十年前報案，稱女兒在山上迷途，而參與這次救援的消防人員更一眼就認出王母的身分。

回顧此案，跨年該日，有一對夫妻前往臥龍洞古道健行時，赫然在登山口一公里處，見到一具男性遺體吊掛在邊坡，嚇得向警方報案。經警方調查發現，死者為32歲范姜姓男子，已死亡多時。

警方於案發地點附近空地發現停有2輛機車，其中一輛為死者擁有，另外一輛則為死者的好友郭男與王女共乘，但2人不知去向，經警消與搜救人員數日搜救下，於4日下午1時許於范姜姓男子被發現的200公尺附近，發現郭男、王女的遺體同樣垂掛於樹上，救下時均已明顯死亡，但究竟是否有外力介入，還待進一步驗屍釐清死因。

據《自由時報》報導，王母也跟著警消上山尋找女兒下落，立刻被一名王姓消防隊員認出，原來王母約於十年前曾向消防隊報案，理由則為女兒與男友登臥龍洞迷路受困山上，只是當時警消有順利將王女及其友人帶下山，這次卻沒那麼幸運。