永豐台灣ESG(00888)ETF於去年3月下旬成立，Morningstar統計截至去年12月底，基金成立以來報酬率達11.25%；永豐投信3日宣佈該ETF截至去年12月底第四季期前公告配息金額為0.039元，若加計去年10月份首次配息金額0.432元，全年度累計發放金額預估可達0.471元；展望台股後市，台股在去年底順利攻佔突破萬八後，近期由科技權值股主導大盤走勢，永豐投信強調，台灣電子業2022年全年產能持續滿載，台灣數位科技供應鏈關鍵產業與重要權值股，仍可望主導台股持續攻堅向上。

00888去年12月底第四季期前公告配息金額0.039元，將於1月18日除息。

永豐台灣ESG(00888)在季配息規劃上會配合台股除權息淡、旺季特性，在除權息旺季配出金額相對較高，台股每年年中至第三季為除權息旺季，也因此去年第三季配息金額公告時，提供相對高的配息金額水準，當時為避免參與配息人潮稀釋配息金額，以維護長期投資人配息權益，也同步推出申購控管機制；這次配息為第四季收息季度，原本即為台股除權息淡季，去年第四季追蹤指數成份股提供收息來源標的僅台積電，這也使得整體配息金額反應當季收息水準。

永豐投信分析，台股後市走勢仍持續偏多看待，從5G通訊、車用晶片到現在最熱門的元宇宙題材，新科技與技術的應用皆與半導體息息相關，高運算能力的晶片的需求範圍增廣，將會使得整體需求上升更多，倚重晶片製造商台積電、聯電、穩懋等半導體股；永豐投信指出，台灣是全球數位浪潮、科技創新重要供應鏈核心，科技終端應用帶動結構性需求成長，台灣電子產業全年產能持續滿載，可望帶動重要權值與科技股價持續向上。

永豐台灣ESG(00888)持股產業約8成落在電子產業，被視為高晶圓含量的永續權值型ETF，因此表現更勝單純篩選市值大的ETF，從過去4年永豐台灣ESG追蹤指數富時台灣ESG優質指數表現來看，指數年化股息殖利率為4.76%，含息年化總報酬率達22.98%。