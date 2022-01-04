根據英國廣播公司（BBC）報導，一名來自馬達加斯加的婦女在飛行途中生下男嬰，並涉嫌將寶寶棄至飛機廁所內的垃圾桶。班機順利落地以後，機場人員進行例行檢查才發現該名男嬰，才盡速將寶寶送往醫院治療。

模里西斯航空(Air Mauritius)是撒哈拉以南非洲地區第四大的航空公司，這架班機是從馬達加斯加起飛，預計降落在毛里求斯共和國的普萊桑斯國際機場(Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport)。據英國廣播公司（BBC）報導，孩子的母親身分不明，一開始便否認自己的行為，警方要求婦女接受體檢，結果出爐，並證實婦女涉嫌遺棄罪。

Newborn baby found in toilet bin of Air Mauritius plane https://t.co/FCIiuU1HPu — BBC News (UK) (@BBCNews) January 3, 2022

這名婦女目前在當地一家醫院休養，據悉她拿了兩年的工作簽證準備到毛里求斯就業，而男嬰送醫後健康狀況良好，並無大礙。

飛機上出現棄嬰類似情形其實很少見。2020年，位於杜哈的哈馬德國際機場航站大廳洗手間發現一名棄嬰，當時卡達航空(Qatar Airways)班機上一共13名女乘客全部被要求脫褲檢查陰道，此事件引發嚴重的反彈，認為卡達政府侵犯個人隱私。