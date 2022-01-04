立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）對當地媒體表示，讓台灣成立以台灣為名的代表處是個錯誤。外交部發言人歐江安則表示，基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。

歐江安指出，有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，台灣堅定力挺的決心不會改變。

歐江安表示，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責。在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，我方深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。

外交部再度呼籲所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾；讓勇敢堅毅的立陶宛繼續堅守原則，不因外來逼迫而退讓，確保立陶宛國家尊嚴、獨立做外交決定的權利受到充分尊重。國際的共同支持可以協助立陶宛，不因遭遇強權壓迫而自我設限，向打壓霸權卑躬屈膝。