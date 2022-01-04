第四屆想辦法愛心公益市集擴大舉辦，志工、攤主、愛心捐款火熱召集中。（台中市建築經營協會提供／盧金足台中傳真）

邀請您為視障者舖一條光明路！第四屆「想辦法愛心公益市集」，以二手跳蚤市場拍賣所得捐助惠明視障教養院，今年將從台中市綠園道移師市民廣場擴大舉辦，號召更多人加入愛心攤位行列，歡迎15日大家呼朋引伴來市民廣場做公益獻愛心。

在台中市政府社會局、社團法人台中市建築經營協會、台中市高鐵文化觀光發展協會等單位奧援下，「想辦法愛心公益市集」轉移陣地到市民廣場，看好很多市民與遊客休閒與朝聖的景點，帶動更多人潮參與。

主辦單位台中市建築經營協會表示，想辦法愛心公益市集」不僅不收攤位租金，還歡迎攤主們盡量做「無本生意」，活動初衷是希望民眾整理家中用不到的二手物品義賣，讓當日所得無需扣除成本、現場全額捐助惠明視障者教養院，不但可兼顧環保為家中除舊布新，還能付出暖洋洋的愛心。

第四屆「想辦法愛心公益市集」在台中市政府社會局支持下，將於1月15日移師市民廣場擴大舉辦，除了增加為60個攤位，還新增20個攤位的「小孩市集」。

活動統籌楊明祥指出，讓孩子們學習拍賣自己的童書童衣或玩具並且捐款助人，可以同時體驗父母賺錢的辛勞、學習惜物愛物，同時又能感受付出愛心不限年紀小，這就是最有意義的品格教育。

想辦法公益市集活動包羅萬象，除二手物品，也有好媽媽手藝私房菜、現場春聯揮毫或是音樂演出等等多元攤位，只要願意傳遞愛心參與公益募款，形式可以充滿創意。

台中市建築經營協會表示，正展開開放攤位登記並積極召募志工與愛心捐款，有興趣的民眾請上網或透過臉書搜尋「＃想辦法愛心公益市集，市集時間為1月15日（六）上午10時至下午5時，地點在市民廣場，一般市集60攤，小孩市集20攤，攤位申請：即日起至額滿截止。