大陸抖音、快手平台的短影音內容已融入人們日常，如何有效監管成為必備課題。中國網路視聽節目服務協會日前發佈《網路短視頻內容審核標準細則》（2021），列出21類100條具體「紅線」，例如短影音節目不得出現「飯圈」（粉絲圈）亂象、畸形審美、粉絲非理性發聲與明星緋聞醜聞，以及未經授權剪輯改編電影、電視劇等影音內容等行為。

據《人民日報》海外版引述中國政法大學智慧財產權法博士後郝明英認為，在短影音的版權治理應有一個基本目標，通過科學有效監管、合理的責任分配抑制短視頻盜版增長。同時要考慮到為創作留下足夠空間，促進產業健康有效發展，但版權保護還有漫長道路要走，最終還需依靠法律強制約束力。

據中國互聯網資訊中心發佈的第48次《中國互聯網路發展狀況統計報告》，截至2021年6月，大陸網民規模達10.11億；短影音使用者規模為8.88億，占網民整體的87.8％。而統計到2021年3月，短影音應用的人均單日使用時長為125分鐘。