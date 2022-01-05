手搖品牌「珍煮丹」歡慶十三週年推出限定優惠活動，1/9、1/10日兩天至珍煮丹Facebook粉絲專頁完成「煮丹拉霸機」遊戲任務，三個相同圖案連線即可享有該飲品八折優惠。姓名中有「ㄧ ㄕㄢ」(一珊)、「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」同音字則享有專屬優惠，可至珍煮丹全台門市以13元超值價格購入莓妙派對系列飲品「莓叮莓噹」和「莓樂蒂」任選一杯。

手搖品牌「珍煮丹」今年邁入第13年，品牌生日共同歡慶，強勢推出草莓系列「莓妙派對」。「莓樂蒂」富有戀愛滋味般的酸甜草莓層次，加上出自雲林小農濃醇厚實的「崙背鮮乳」，莓香與牛乳香混合交融，再搭上驚豔清冽的碧玉茉莉綠茶，最後放入急凍牛奶香氣的獨家限定超濃厚奶磚「牛奶冰怪」！讓人感覺置身在歡樂粉紅音符中歡樂律動。

另一款少女紅粉系必追飲品「莓叮莓噹」，號稱絕妙酸甜的草莓青春愛戀跳動在口中，漂浮在空中的濃厚雲朵奶霜，品嚐前所未有的新鮮「莓」感。質感漸層系的粉色調搭配，紅粉草莓、繽紛莓果、雲朵奶霜以及超吸睛的限定獨家極厚奶磚「牛奶冰怪」，啜飲一口的「凍」感十足。

珍煮丹Facebook粉絲專頁推出超可愛互動「煮丹拉霸機」，只要集滿三枚相同花色連線，就能獲得週年慶專屬飲品優惠！珍煮丹此次推出八款＋兩款隱藏飲品優惠，於1/9(日)及1/10(一)提供消費者線上同樂，不限組數前往門市進行優惠消費。此次活動不適用於foodpanda、Ubereats、你訂平台、外送服務以及其他門市優惠活動。

第二重優惠只要1/9(日)當日音同「ㄧ ㄕㄢ」及1/10(一)當日音同「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」的民眾，本人出示證件核對，可以13元超值價格購買珍煮丹莓妙派對系列「莓樂蒂」「莓叮莓噹」一杯，限定本人每間門市參與一次。

時逢虎年春節，珍煮丹特別邀請日本街頭書道大師「soyamax曾山尚幸」老師，於信義市府旗艦店進行「珍煮丹墨墨寫到寶」揮毫春聯活動，現場提供六款獨特筆法讓消費者選擇，無論是懸掛、張貼甚至是裱框，希望能為來年祈福開運帶來好意兆！只要1/9(日)於信義市府旗艦店消費莓妙派對系列任兩隻（原價），現場前兩百名民眾就能獲得珍煮丹Ｘ日本書道家好運個性春聯揮毫乙次。