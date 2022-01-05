豐田汽車和索尼集團走高帶來支撐，但美國債息持續升高導致重量級科技股下跌，以及估值已高的成長股遭到拋售，周三日股早盤僅以小漲作收。

周三早盤日經225指數收漲0.04%，為29313.22點。東證一部指數晨收漲0.40%，為2038.29點。

Aizawa Securities基金經理Ikuo Mitsui表示，因為美國利率升高，投資人出脫本益比已高的個股，這些股票正迎來逆風。另一方面，基本面強勁的公司吸引資金進駐，例如豐田就是一個具有利多題材的個股，其今年產量可望復甦，而日圓走軟可能有助其獲利表現。

豐田早盤漲逾2%，該公司2021年在美國銷量超越通用汽車，為近百年以來首次讓通用將美國車市一哥的寶座拱手讓人。

索尼大漲4%，該遊戲機製造商宣布將在今年春天設立一家新的電動車公司。

投資人看好利率上揚對獲利帶來的效益，保險股上漲2.72%，在東證一部33大類股中漲幅最大。

科技股表現疲弱，晶片設備製造商東京威力科創跌約1%，醫療服務平台M3跌約3.5%，醫療設備製造商Terumo跌逾1%。

小松製作所漲逾4.5%，在日經指數成份股中表現最佳，其次是三井化學漲約4%。

第一三共和Z Holdings Corp跌逾3.5%，在日經指數成份股中表現最差。