基隆市暖暖鐵路平交道因遮斷桿起降秒數過短，時常發生車輛卡在軌道狀況，今天台鐵運務段、電務段等單位到場會勘。台鐵表示，已發包進行智慧化工程，將逐步改善全台68處平交道，預計2025年完工。

暖暖平交道周邊路幅狹窄、火車行經頻繁，遮斷桿時常僅升起不到10秒鐘又下降，導致用路人反應不及，經常發生遮斷桿碰撞車輛情形。去年10月初，暖暖消防分隊消防車行經，遇上僅升起6秒遮斷桿，導致消防車尾被打中，駕駛車輛的消防員遭罰9萬元罰鍰、吊扣駕照；同年12月底又有警車及計程車因遮斷桿升起後2秒又放下，車輛受困在軌道上。

許多當地居民也曾受害，怨聲載道，暖暖里長陳建興、暖同里長林明坤紛紛接到投訴，立即向立委蔡適應、市議員林旻勳反應，今日台鐵運務段、電務段等相關單位到場會勘，地方希望可以優先改善暖暖平交道。

蔡適應表示，鐵路平交道改善，一直是前瞻基礎建設編列的項目，特別是智慧化電子偵測系統，希望可以優先針對八堵至宜蘭危險路段進行改革。他提及，會勘不到10分鐘，已有3輛火車行經，可見密集高，台鐵應加以重視；議員林旻勳指出，會與基隆市政府討論路口配套措施，提升用路安全。

台鐵電務處副處長楊惇惠指出，台鐵已發包進行智慧化平交道工程，會逐步改善全台68處平交道，依行車速度等調整遮斷桿放下時間，若間隔時間太短會延遲升起，避免車輛來不及通行，卡在平交道。不過，台鐵「穿著衣服改衣服」改革同時要維持運行安全，需要花費時間，整項工程預計今年起至2025年完工。