鳳小岳在《華燈初上》飾演遊走在林心如、楊謹華間的花心編劇「江瀚」，被觀眾封為「天下第一渣」，他今（5日）出席人安基金會「寒士吃飽30」送禮活動，他露出迷人微笑表示「如果能讓觀眾打從心底不喜歡這個人，我覺得這也很厲害，代表我成功了」，很榮幸大家都是以稱讚的態度在罵他「渣」，也不忘感謝編劇讓他第2季洗白。

至於外界最好奇的凶手身分，他不敢暴雷，連老婆都沒透露，還把劇本藏起來，僅說是「劇中的人物」，並稱自己很理性看待故事走向，所以看到凶手時沒有驚訝，「凶手私底下人很好」，不過近日在路上都一直被問凶手是誰，讓他只能盡力迴避，甚至某天兒子看到影集海報，回家還問他「江瀚是誰」，讓他不禁笑說「可能同學爸媽也都有在追」。

另外，劇中有講到演藝圈潛規則，鳳小岳表示「我還好，沒有出賣肉體，也沒有被誘惑，都躲在家裡。」並感嘆，這行業不容易，要提升自己能力，你要好的時候不上頭，下來的時候不太沮喪，上上下下一直跑，確定自己要做什麼很重要。」而再被問及有沒有想挑戰劇中其他角色？他選了王柏傑的牛郎和吳慷仁的變裝皇后。