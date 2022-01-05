新北市衛生局一名女員工2020年7月間墜樓身亡，因女員工生前曾在臉書影射遭前老闆、長照機構廖姓執行長性侵，事後女員工家屬對廖男提出強制性交、恐嚇等告訴。新北地檢署去年2月處分不起訴，高檢署發回再議，檢方今依涉犯強制性交因而致被害者羞憤自殺及強制罪將廖男起訴。

女員工在墜樓6小時前曾在臉書發文指，「他宿醉強暴了我」、「過了好長一段生不如死的日子」，影射遭廖男性侵，廖男事後向媒體承認，兩人交往近2年，但交往原因並非利用職權、上下部屬關係或有強暴行為，全都是在你情我願下所發生，2人日常互動與一般情侶無異，沒有任何強暴脅迫的事件。

檢方去年2月調查後，認為案件沒有證據認定廖男對女員工有強制性交犯行，且難以認定女員工死亡與兩人發生性行為有因果關係，予廖男不起訴處分，高檢署發回再議；檢方重啟調查後，仔細比對女員工的生前臉書發文，及衛生局同事、被害者父母等人證詞後，認為女員工貼文可信，改認定廖男涉嫌強制性交，造成被害者羞忿輕生死亡，將他起訴。

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