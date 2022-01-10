台灣銀行信託部高姓工友，將公家配發給他外勤使用的悠遊卡，拿去超商、商家盜刷作為私人購物用途，事後再偽填外出登記簿掩飾，2年半共詐領2萬元，事後高男向檢方自首，台北地檢署依詐欺、偽造文書罪起訴高男，檢方並以高自首且繳回犯罪所得，請求法院減輕其刑。

起訴指出，高男自2017年12月12日起任職台銀信託部工友，負責協助該單位外勤工友，台銀因此配發他1張悠遊卡，提供他執行外勤搭乘捷運等大交通工具等公務目的，依規定使用悠遊卡後須在外出登記簿上如實填載公務使用事由，以供審核。

但高男卻自上班第一天拿到公發悠遊卡後，即拿去做私人消費刷卡扣款，事後於外出登記簿上不實登載，至2020年6月19日止，共詐領2萬110元。

高男在案情曝光前主動向北檢自首，檢方依法起訴，並以高男符合自首要件，審酌他行為雖有不當，但犯後坦然面對，主動繳回不法所得，請求法院判處適當之刑。