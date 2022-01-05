LED廠弘凱(5244)辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業完成，得標加權平均價格為50.85元。預定於1月7日起公開申購，承銷價格每股41元，將於1月13日公開抽籤，並預計於1月19日掛牌上市。

弘凱辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，已於1月5日上午於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣5436張，最高得標價格為106.88元，得標加權平均價格為50.85元。

弘凱光電1月7日至1月11日將進行公開申購1459張，承銷價格為41元，1月13日公開抽籤，並預計於1月19日掛牌上市。

弘凱光電本次辦理上市前公開承銷之競價拍賣，參與投標之合格投標數量共計46859張，競價拍賣超額認購比率為8.62倍，市場反應熱烈。

弘凱光電為LED產業鏈中游之專業封裝製造商，未來將朝向光電整合元件與光電感測元件之半導體封測領域發展，其營運策略係持續提升產品附加價值並提供解決客戶方案，深耕「高品質」及「利基型」市場。

弘凱光電近年營運獲利表現持續呈現穩定成長，2019年、2020年、2021年前三季之毛利率、營業利益率、稅後淨利率、每股盈餘均高於多數LED封裝同業，且成立迄今已超過15年，營運表現均呈現獲利，並配發60%以上之現金股利予股東。

為領先布局未來感測市場之龐大商機，弘凱將VCSEL結合PD，開發具有感測功能之TWS產品，新產品布局，符合市場未來發展趨勢，有助於推動未來業務拓展方向；另弘凱光電已取得日系及歐系車廠之國際大廠認證，產品品質獲國際大廠客戶信賴。

因應未來需求持續成長之預期，弘凱光電已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠以擴展其營運產能，預計將於2022年第四季完工，並於2023年1月開始貢獻產能，將為弘凱光電之營運規模挹注新成長動能。