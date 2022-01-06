驅動IC廠瑞鼎（3592）將於7日以每股308元掛牌上市。瑞鼎承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格為每股600元，得標加權平均價格為每股505.55元，約為競拍底價275元的1.84倍。競價拍賣市場反應熱烈，吸引合格投標量3萬9097張，競價拍賣超額認購比率為6.44倍。

此外，公開申購價為308元，總計吸引超過69萬人參與申購，申購過程中凍結資金逾2100億元，中籤率僅0.21％。

瑞鼎2021年累積前11月合併營收已達224.82億元，較前年同期大幅成長74.5％。去年前三季毛利率、營益率及淨利率呈現三率三升且大幅勁揚，各項營運績效締造歷史新猷，繳出亮麗的成績。

瑞鼎專注於提供多樣化及全系列顯示器驅動IC、電源管理及時序控制IC之完整解決方案。產品應用於AIoT、智慧電視、專業電競、電腦資訊、行動及穿戴裝置、車載和工控等領域。去年前三季合併營收181.74億元，營收占比分別是大尺寸顯示驅動IC約占50％、AMOLED顯示驅動IC超過30％、車載與工控顯示驅動IC占10％、時序控制IC與電源管理IC占5％。

展望今年整體營運動能，瑞鼎表示手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等需求強勁，雖上游晶圓代工產能不足及成本漲價仍是未來主要的挑戰，供給情況尚未緩解，仍將努力提升供給量能，以期達到客戶與瑞鼎共同打造顯示產業的互利共贏。