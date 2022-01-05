中央銀行公布2021年12月外匯存底月增10.76億美元，餘額來到5484.08億美元、連續五個月刷新最高紀錄，全年餘額也大增184.97億美元。

央行外匯局局長蔡烱民表示，2021年12月外匯存底增加原因，主要是外匯存底投資運用收益，及歐元等主要貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額增加。統計當月歐元升值0.35％，澳幣勁揚1.55％、英鎊大漲1.25％、人民幣小升0.11％，但日圓貶值1.2％。

2021年全年外匯存底增加逾180億美元之多，與1月時央行為維持匯市穩定，進場買匯87億美元有關。蔡烱民指出，2021年1月匯市供需不平衡，央行進場提供充足流動性，買匯87億美元，2月恢復常態後，3月並轉為淨賣匯，之後從4月至12月供需均維持平衡，央行也未再買賣匯，外匯存底單月增減，主要均反應投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，折計成美元後增減的結果。

統計並顯示，12月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7545億美元，約當外匯存底138％，雙雙創新高紀錄。蔡烱民說明，主要是台股年底大漲，指數創新高，使得外資持股市值增加的結果。

台灣外匯存底仍居全球第五位，僅次於大陸至11月底的3兆2224億美元、日本的1兆2795億美元、瑞士的1兆60億美元，及印度至12月底的5714億美元。