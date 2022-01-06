汽車股協助歐股周三再創新高，但由於新冠疫情的惡化，新年以來的連續上漲動力似乎已經有所減弱。

周三泛歐Stoxx 600指數收升0.33點或0.07%，至494.35點，為連續第三個交易日創收盤新高。德股上漲0.74%，英股升0.16%，法股漲0.81%。

汽車和汽車零件次指數為表現最好的板塊，上漲2.7%，為715.59點，來到歷史新高；投資人預計汽車產量將從半導體短缺陰影中回升，汽車銷售將獲得改善。

德國BMW公布2021年BMW品牌汽車的銷售數量創新紀錄後，股價升2.2%，來到96.24歐元。

摩根大通表示，隨著晶片產能上線，已經預見2022年下半將出現明顯的復甦。該行還對戴姆勒、雷諾汽車建議增持，同樣的還有輪胎公司米其林和芬蘭的Nokian輪胎。

雷諾漲5.3%，報34歐元，表現居冠法國股市。高通宣布開始對包括雷諾等汽車製造商供應晶片。

追蹤大宗商品價格，礦業股漲1.6%。投資人開始下注於疫情過後的需求復甦。

其它經濟敏感的板塊也上漲，銀行股因美利率上調的預期而升0.2%。

科技股跌0.5%。高利率讓成長股相形失色，另外中國監管單位加大對網路科技公司如阿里巴巴和騰訊的監管，也引起相關個股受壓。

Nordea資產管理策略師Sebastien Galy說，由於美國國債殖利率的上升，以及對中國監管單位的憂慮，全球股市出現波動。

食品大廠雀巢跌2.7%，為126歐元，為拉低歐股的主要力量。由於預期商品成本上升將吃掉公司獲利，Jefferies下調雀巢評級。