友達(2409)、元太(8069)前進2022年美國消費性電子展(CES 2022)，友達展示大尺寸AmLED技術應用於未來車載顯示系統，並與宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)與微星(2377)打造多款高階桌上型螢幕與筆電，擴大終端產品布局。元太則與BMW合作，展示採用E Ink電子紙技術的概念車款BMW iX Flow，該款概念車以E Ink電子紙包覆車體外觀，展現前所未有的表面轉型理念。

友達新一代AmLED先進顯示技術透過獨家動態調控科技，透過mini LED背光設計再進化，在背光亮度、對比、色彩、刷新率與耗電等方面，精準依據影像畫面進行即時動態分區調變，推升高亮度與百萬級動態對比，獲眾多品牌青睞，廣泛導入高階機種。

繼AmLED技術以特有的高亮度、高明室對比、高色容量、高穩定性等優點獲IT應用市場肯定，友達亦將大尺寸AmLED面板延伸導入車用市場，以獨家動態調控科技，結合內嵌式觸控功能與極窄邊框美型設計，於CES期間展示一系列車載顯示器應用，期能推廣AmLED技術應用於車載中控台與儀表板，滿足駕駛對於行車安全資訊的可視性，以及車內乘客的視聽娛樂需求。

元太創新與堅固的電子紙結合BMW的智慧設計演算法，可讓BMW iX Flow外觀車色以動態流動方式，從黑色轉變至白色。iX Flow採用E Ink Prism可變色電子紙，此電子紙薄膜技術是專為建築與設計領域所開發。E Ink Prism可透過程式編碼進行設計，以提供BMW充分的創意空間，客製化的圖紋與素材。該專案由元太與BMW雙方旗下研發團隊密切合作，從複雜的雷射切割，到打造可精準貼合車體曲線的可變色電子紙，呈現精湛科技與工藝的結合。

BMW iX Flow外觀車色的改變過程以高效模式運用能源，因E Ink電子紙為超低耗的技術。E Ink電子紙具雙穩態特性，意即僅在更換顯示色彩時才耗電，畫面持續顯示時則零耗電。元太指出，該技術獨特性使得概念車款在僅用些微電力改變外觀車色的同時，亦符合純電動車款的永續發展。