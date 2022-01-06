專業散熱模組供應商安力-KY（5223）6日公布2021年12月合併營收2.15億元，成功穩在高檔，也帶動2021年全年合併營收來到22.75億元，連續兩年突破新高，佈局今年成長，安力-KY鎖定激光雷達，安力-KY樂看激光雷達的應用今年有望落地實現，帶動車用布局將呈現跳躍性成長。

在筆電需求不墜，伺服器需求升溫，安力-KY 2021年營運持續報佳音，12月營收雖未能續揚，但仍以2.15億元穩住2億元關卡，安力-KY指出，2021年共有四次月營收突破2億元關卡，首次是1月份的2.64億元、第二次是9月份的2.04億元、第三度則是11月份2.53億元、第四度為本次公告的12月份2.15億元，在營收泰半挺在高檔下，2021年全年營收22.76億元，順利較2020年的20.75億元，上揚9.65％，續創歷史新高。

安力-KY 2021年業績成長，伺服器及家用遊戲貢獻不少，合計營收達3.51億元，佔整體營收的近15.5％。安力-KY 指出，各大伺服器業者為因應大量資料存取需求，不斷擴張基礎建設，預計2022年該類產品出貨持續暢旺。至於家用遊戲機雖仍有晶片缺貨的變數，但目前市場需求大於供給的情況仍未改善，中長期而言，市場需求仍處在風尖浪頭上。

展望2022年，除了既有產品將續發威外，安力-KY 指出，今年在新產品應用上也會有所建樹，特別是智能電動車用關鍵零件。

安力-KY指出，激光雷達（光學雷達）在中國智能電動汽車的應用正在加速進行中，現已有不少中國品牌車廠宣布在高端車型中搭載激光雷達，可望帶動激光雷達成本大幅下降，從最初的數萬美元逐漸降低至數百美元，連帶也讓激光雷達在今年落地實現的可能性大增。

看好市場即將進入成長期，安力-KY自2021年即開始布局激光雷達市場，目前已獲中國激光雷達大廠--多個開模/試產及量產訂單，有別於去年車用營收僅0.28億元，整體營收佔比僅1.2％，安力-KY樂看今年在車用市場可望有跳躍式的成長。