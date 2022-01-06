美聯準會顯示，將更快和更早升息，美股周三全面收挫。亞洲主要股市周四廣泛地收黑，港股全日多時低走，然尾盤最後一小時彈升。

周四香港恆生指數收漲165.61點或0.72%，為23072.86點。國企股(H股)漲53.23點或0.66%，為8068.93點。

電力股再下殺。中國電力跌4.0%，中廣核新能源跌3%，華潤電力跌8%。

阿里巴巴暴力反彈，大漲5.67%，報121.0港元，為推升恆指的重要推手。阿里和騰訊因遭到監管單位處罰，周三大跌。另消息傳出，股神的波克夏公司副董Charlie Munger不畏手中已經虧損的阿里持股，在去年第四季選擇增持阿里股票。

騰訊也彈升1.48%，但沒有收復昨日跌4.3%的失土。

富力地產先跌後升，漲1.6%。該公司周三晚間表示，由於資產銷售計劃沒有如期完成，缺乏資金來回購7.25億美元的債券。顯示有違約的危機。

世貿集團跌5.1%，報4.97港元。該公司宣布新一輪組織架構調整，包括裁撤元浙江區域公司。

比亞迪電子大跌8.7%，報25.3港元。

小米先跌後升，收漲0.89%，報18.08港元。印度財政部周三指出，小米有逃稅情形，並已發出追繳8780萬美元稅款的通知。小米強調合法經營，遵守當地法規。