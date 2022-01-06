全球航空業第一名！華航（2610）今天宣布年終獎金，讓全球航空從業人員羨慕到炸，將發出6個月基本薪的年終獎金，今年還要調薪4％，兼職人員比照正職發放，不只榮登航空業「幸福企業」寶座，也一改過往被長榮航壓著打的慣例。

航空業成為疫情海嘯重災區，不過航空雙雄靠著載貨，今年的年終獎金開出紅盤，除星宇航空因無貨運業務，宣布無法發年終獎金，長榮航空在營運策略布局超快速，在加碼布局航空貨運，長榮航空員工今年也能領到1.5個月年終獎金。

華航大啖航空貨運商機，獲利表現有望寫下全球第一名，原本外界預期，今年有機會發出3至4個月的年終，沒想到結果比想像更好，在與工會協商後，一口氣發6個月，不只遠遠甩開國內航空同業，也可能是國際客運為主的航空業之冠。

根據華航經驗，2015年EPS達1.06元，當年度的年終獎金是領3到4個月，外界推估若華航今年大膽發出6個月，第4季獲利應該比想像得好很多。