多名專家分析，由於哈薩克在區域能源供應體系中佔重要地位，又是政局長期相對穩定的專制國家，讓周邊的俄羅斯、中國大陸對當地動亂相當緊張，擔憂遭到波及；而美國在撤離阿富汗後，對中東和中亞的影響力下降，加上其與哈薩克的關係，導致在干預此事上十分無力。

哈薩克在油價與天然氣價格大漲下，引發民眾多年來對專制政府腐敗、貧富差距增加、經濟困難等問題的不滿，哈薩克最大城阿拉木圖（Almaty）爆發衝突，政府難以因應，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）已向集體安全條約組織（CSTO）求援，讓俄羅斯等國派兵支援。

資深中東事務分析師、美國智庫「中東論壇」（Middle East Forum）寫作研究員法蘭茲曼（Seth J. Frantzman）6日在《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）指出，哈薩克問題受到中國大陸與俄羅斯的「密切關注」，因為該國是政局相對穩定的專制國家，此種大規模抗議已多年未見，讓同樣實行專制統治的中俄擔心，反政府情緒可能跨越邊境，進一步擴散至自家領土。

另外，哈薩克不僅是重要的能源輸出國，更是中俄與歐洲的貿易中轉要道，《大西洋月刊》（The Atlantic）2019年便指出，中國大陸已是中亞的最大投資者，可見該區域穩定對北京的重要性。

而相對於中俄，美國對哈薩克危機的干預能力卻極為有限。智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）史考克羅戰略與安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）資深研究員艾許福特（Emma Ashford）5日指出，美國在哈薩克「幾乎沒有影響力」，在駐哈薩克大使默色（William Moser）2021年10月離任後，當地甚至尚未派駐新大使；且美國石油公司與當地經濟緊密連結，讓拜登政府不太可能實施制裁，因為這將對美國與歐洲盟友造成傷害。