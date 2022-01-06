110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第一階段預賽，在主場7場賽事僅拿下2勝的輔仁大學，6日於第三階段預賽首戰69比58擊退戰績在前段班的台灣藝大，要藉此找回信心，為挑戰8強而戰。

輔大教頭楊哲宜賽後表示，經過第一階段預賽的考驗，球隊做了很多改變，包括增加球員企圖心、打法也做修正，「例如第一階段預賽數據我們發現出手數太少，太多空跑的進攻，這階段就鼓勵球員有機會就多攻擊籃框。」

楊哲宜補充，第一階段預賽打完後，教練團各有分配3到4名球員加強訓練，他自己就負責先發喬楚瑜、江均及莊瑋杰，其中喬楚瑜就是提醒他和外籍生對抗不要膽怯，「畢竟楚瑜之後要挑戰更高層級籃球聯賽，屆時會有更強的禁區對抗，鼓勵他多點信心，展現UBA優秀中鋒的水準、打出身價。」

喬楚瑜說，自己已經進入個人第3季UBA，經過教練鼓勵，在防守外籍球員上有信心，也清楚和外援對抗的任務在他身上，進攻就照團隊方向去做，他很自責第一階段預賽沒做好工作，盡力成為更好的自己，新的一年能夠用勝利開始，期許保持下去，也不去多想保級或是保8，盡力打就好。

6日與台藝大一戰，喬楚瑜貢獻12分、19籃板，隊長林哲霆15分、8籃板；台藝大外籍生阿拉薩貢獻13分、14籃板，隊長蘇培凱贊助12分、3抄截。