智能障礙者往往從35歲就陷入老化的困境，而父母也相繼衰老，全台20萬個中高齡智能障礙者家庭正面臨嚴重又迫切的「雙重老化」危機。喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說明，憨兒永遠像是長不大的孩子，單純又可愛，但也成了父母心中永遠的牽掛。

喜憨兒於全台近百處服務據點，提供日間照顧、社區作業設施、社區家園、健康中心、全日型照顧機構及包含臨托、家托、個案管理、居服評估、中高齡家庭支持、交通訓練、自立團體及休閒社團等各項社區支持服務，每年服務近2000位憨兒及其家庭的迫切需求，也讓年邁的父母有稍作喘息的時刻；即使如去年5月全台疫情三級警戒，基金會也能以最快速度全面動員，為居家防疫的憨兒設計線上課程與個別化學習教案，不讓憨兒家庭因防疫政策而孤立無援，一同度過疫情衝擊的關鍵時刻。

藝人天心今年特別應邀擔任喜憨兒安心照顧年度公益大使，希望支持憨兒終生照顧年度1700萬元的服務經費。

捐款可洽喜憨兒基金會官網。