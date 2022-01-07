據央視新聞報導，陝西西安今天（1月7日）發布關於進一步明確各類人員就醫流程的通知，明確工作職責，引導患者合理就醫，強調不得以查驗核酸證明為由，當作進出社區就醫、轉送病人和接診限制。近日，由於西安部分醫院延遲接納病患，傳出懷有8個月身孕的孕婦流產、心臟病人死亡的消息。

通知要求，全市各社區（村）、西安急救中心和各醫療機構均不得以查驗核酸48小時陰性證明作為進出小區就醫、轉送病人和接診的限制。接診醫療機構要嚴格落實首診負責制。患者到達接診醫院後，凡無48小時核酸陰性證明的，同步採集核酸後，即可正常就診。如確需轉診，須在穩定患者生命徵象的前提下，由接診醫院負責聯繫轉診醫療機構。任何醫療機構不得以任何理由推諉、拒診患者。

通知要求，全市所有社區衛生服務中心（鄉鎮衛生院）要立即開診，為轄區居民提供常見病、慢性病管理、家庭簽約服務、健康教育宣傳等基本醫療和公共衛生服務，不得因抽調醫護人員核酸採樣而導致基層醫療機構停診。各街道（鎮）要根據社區人口數量及日平均診療需求，組建專業轉運隊伍，配備足夠的轉運車輛。做好轄區內孕產婦、腫瘤放療化療、血液透析等患者登記造冊，提前預約就診。

通知也針對各類人員的「優化診療流程」做出規定：

1.封控區、管控區人員：由所在社區（村）安排工作人員或指導本人提前聯繫定點醫療機構進行預約，告知需就診人員相關情況及有關病情；預約成功後，在就醫當日，申請安排專用轉運車「點對點」送醫；診療結束後，協調專用轉運車接回，實行閉環管理。

2.隔離酒店集中隔離觀察人員：常規診療服務由駐地醫務人員提供；確需外出診療的，由隔離酒店工作專班直接聯繫定點醫療機構，進行預約及安排專用車輛接送，具體流程參照封控區、管控區人員就醫流程執行。

3.防範區人員：自行前往正常開診醫院就診，也可通過提供網上診療平台的醫院獲得線上醫療服務。

4.所有急危重症患者（腦中風、胸痛、嚴重創傷、休克、高燒、分娩等）：直接撥打120急救電話，同時聯繫社區（村）和隔離酒店工作人員對接120救護車，由120救護車根據就醫人員類別聯繫對應醫院，並告知接收醫院就診人員管控情況；如果暫時聯繫不到120救護車，所在街道（鎮）或隔離酒店專班工作人員應立即安排專用車送至對應醫院，不得拖延。診療結束後，封控區、管控區及集中隔離人員由街道（鄉鎮）或隔離酒店專班安排專用車輛接回。

5.定點醫院：提前制定接診封控區、管控區、集中隔離人員急危重症患者的工作預案，設立救治綠色通道。對不能排除新冠肺炎的急危重症患者，要在急診搶救室、手術室、病房設置緩衝區，在積極搶救的同時進行核酸檢測，不得以疫情防控為由延誤治療或推諉急危重症患者。同時要展開24小時核酸採樣檢測服務，對急危重症患者的核酸檢測要儘速出具檢測結果，有條件的可採用快速檢測技術，最大程度縮短急危重症患者檢測時間。