去年底剛打下台灣大哥大女子公開賽冠軍的台灣旅美高球好手徐薇淩，新年首戰來到日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，挑戰生涯首次2連冠成就，但她首輪鐵桿狀況不佳，最終揮出71（-1）桿、並列第7的成績。

徐薇淩去年日立盃並列第5，這次還頂著台哥大女子公開賽冠軍頭銜前來挑戰，但她首輪狀況平平，從第1洞出發的她，前6洞沒有建樹，第7洞發生失誤、吞下柏忌，好在下一洞回穩，抓下今天首隻小鳥，轉場後在第15洞抓下第2隻小鳥，總計首輪抓2隻小鳥、吞1柏忌。

徐薇淩坦言，今天鐵桿的狀況確實比較不好，鐵桿瞄準的設定、精準度有些跑掉，導致自己出現補償動作，「主要是自己的信心度還不是很夠。前9洞確實有打到自己有點火氣，但後來想想有火氣也沒用，不如思考怎麼打好比較重要。」

去年徐薇淩在LPGA純絲錦標賽奪下生涯首冠，年底又在台哥大女子公開賽捧盃，2場賽事前幾輪她都不是在領先組，但她最終都順利奪冠，「不是領先者身分去打，反而會堅持久一點，台哥大也是在第3天看到機會就衝，今天狀況不是很理想，打71桿這樣還算可以接受。」

首輪打完有3名女將並列第2，下個月將滿25歲的李欣前17洞都唔失誤還抓下4隻小鳥，但在最後1洞吞下柏忌，讓她有些惋惜，「今天的狀況很好，其實是可以打進去的，但可能太鬆懈了，節奏沒想清楚就打出去。」

今天李欣抱持著穩紮穩打的策略，有機會就進攻、沒機會就保帕，也讓她成功打出參賽以來最佳的首輪成績，對於明天的比賽，她表示會再調整一下擊球流程，讓節奏不要忽快忽慢，「流程會忽快忽慢就是想太多，雖然現在還是會想，但果決很多，就是用第一個想法、用直覺去做決定。」