桃機群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心宣布縮短第3劑施打間隔時間為12周，台南市衛生局統計，符合接種資格共56萬5718人，台南雖未特別增設施打第3劑據點，但8日至10日提供5處BNT疫苗隨到隨打站，民眾不論打1、2劑或第3劑追加劑，免預約即可接種。

衛生局指出，全市符合接種第3劑人數多達56萬多人，至6日已有9836人完成第3劑接種，因不會同一時間湧現需求，因此，台南疫苗存量絕對足夠市民接種第3劑，中央也會配送足量疫苗供各縣市接種，有接種需求民眾可直接向醫院、診所預約。

BNT疫苗隨到隨打接種點包括8日上午9時至11時新營區衛生所、上午8時30分至11時30分台南市文化中心、9日上午8時30分至11時麻豆區衛生所、上午8時30分至11時30分台南市文化中心、10日下午5時30分至8時永康區衛生所。

台南市長黃偉哲今日召開防疫會議，呼籲年滿18歲以上已完整接種COVID-19疫苗者盡快接種追加劑。此外，外出除飲食，全程需戴口罩，並減少出入人潮擁擠場所；全民健檢及癌症篩檢延後辦理；婚宴不建議逐桌敬酒，避免疫情擴大。另也呼籲，市民使用居家快篩檢測自身健康，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。